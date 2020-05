Coronavirus : Un décès par jour en moyenne au Sénégal entre le 26 avril et le 26 mai.

Le Sénégal est passé de 8 morts le 26 avril, à 38 décès liés à la Covid-19, selon des données encore provisoires publiées, ce mardi 26 mai 2020, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. C’est davantage que sur la même période en mars-avril, c’est effectivement plus.



Un décès a été enregistré par jour en moyenne au cours des 30 derniers jours consécutifs. Le nombre de morts constaté au Sénégal au cours du mois de mai est en hausse par rapport au mois d'avant, majoritairement à Dakar, la région la plus touchée par le coronavirus.



D'un jour à l'autre, les variations sont encore monnaie courante. Et, aux chiffres qui sont communiqués quotidiennement par l’autorité sanitaire concernant les décès en milieu hospitalier, se sont ajoutés d’autres qui ont pu se produire au domicile par exemple.



On le sait depuis un moment, le coronavirus a d'autant plus de chance d'être mortel que la personne qui le contracte est âgée. La comparaison de la répartition par catégories d'âge des décès liés à la Covid-19, montre une forte létalité de la maladie chez les plus de 50 ans.