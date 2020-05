Coronavirus : Quatre nouveaux décès de plus en 48 heures au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jeudi 7 mai, dans un communiqué, un treizième décès lié au Covid-19 au Sénégal, depuis l’apparition de l’épidémie. Ce qui porte à quatre le nombre de décès en deux jours. Ils tous ont péri du coronavirus entre lundi et mardi dernier.



Après le décès dans la matinée du 4 mai d’un homme de 58 ans, qui habitait la Médina, un autre âgé de 74 ans a perdu la vie le même jour aux environs de 23h50.



Le test réalisé après le décès, lundi dernier, d’un homme âgé de 94 ans, habitant à Thiès, est revenu positif le lendemain, mardi 5 mai 2020. Ce jour, à 23h55, un autre patient de sexe masculin, âgé de 37 ans seulement et habitant à Rebeuss, a succombé à l’hôpital de Fann.



Trois des quatre décès survenus entre lundi 4 et mardi 5 mai, étaient dans le lot des 6 cas graves internés dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et Principal.