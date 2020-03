Coronavirus : « Nous nous préparons à une aggravation des cas », (Dr Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministère de la santé)

La propagation de l'épidémie à coronavirus est sous contrôle, même si le nombre de cas augmente, a fait savoir le Dr Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministère de la santé. Qui d'ailleurs, souligne que «des mesures ont été prises pour limiter le nombre de cas importés (...)» Cependant, son ministère se prépare à une "aggravation des cas".





Selon le directeur de cabinet du ministère de la santé, « en terme de gestion des épidémies, il est toujours bon dans la phase de préparation d'avoir l'hypothèse la plus pessimiste possible. Raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui à équiper et mettre en place au sein de nos structures, des sites de prise en charge des cas graves », a t-il réagi sur les ondes de la Rfm.