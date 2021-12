Coronavirus : Malgré ses 22 cas d’Omicron, le Sénégal observe la « zen attitude »

Un mois vingt-quatre jours. C’est la période durant laquelle le Sénégal n’a pas enregistré dix cas de coronavirus par jour. C’est du 8 octobre au 2 décembre.



Au total, dans cet intervalle, 165 contaminations ont été recensées par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Mais depuis le 3 décembre, la barre est en train de repartir à la hausse, avec 176 cas comptabilisés à la date du 20 décembre. C’est-à-dire plus de cas en 17 jours qu’en 54 jours. Pour le moment, aucune explication officielle n’est fournie sur cette évolution.



Force est cependant de reconnaître que cette hausse coïncide avec l’arrivée du variant Omicron au Sénégal.

Le 5 décembre dernier, Dakaractu révélait en exclusivité la détection au Sénégal du premier cas de cette souche découverte pour la première fois en Afrique du Sud. C’est un voyageur sortant testé positif le 25 novembre par l’Iressef de Ngor.



Le quinquagénaire qui était à Dakar pour les besoins du 36e congrès de la société d’anesthésie-réanimation d’Afrique francophone (SARAF), a été suivi conformément au protocole mis en place par les autorités sanitaires sénégalaises.



La rencontre présidée par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, avait réuni pas moins de 300 personnes au Musée des civilisations noires. La traque avait été lancée pour retrouver les contacts de l’homme de 58 ans que nous apprenons que l’Institut Pasteur a identifié deux nouveaux cas en renseignant qu’il s’agissait d’un homme de 28 ans prélevé le 23 novembre et d’une femme de 29 ans qui se trouvait dans un hôtel de la place testée positive le 1er décembre.



Plus de 20 cas d'Omicron déclarés au Sénégal

Dès lors, beaucoup de sénégalais s’attendaient à un réajustement des mesures restrictives pour couper la chaîne de propagation de cette souche extrêmement transmissible, selon les premières estimations des scientifiques.

s’il y a une certitude aujourd’hui, c’est qu’Omicron est beaucoup, beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Le plus récent rapport des autorités britanniques parle d’une transmissibilité 3,2 fois plus élevée. »

Cette caractéristique est due à son nombre important de mutations par rapport aux autres variants. Selon lanouvelliste.ca visité à Dakaractu, « Omicron a accumulé 50 mutations, dont 32 dans le gène S » alors que « le variant Alpha en a 9 dans son gène S et le Delta, de 9 à 13 ».À la faveur d'une session de questions-réponses avec ses lecteurs, lapresse.ca assure que «