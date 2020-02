Coronavirus : L’appréciation du Pr Daouda Ndiaye sur la prévalence de la maladie et la gestion de l’épidémie par la Chine.

C’est toute une communication et des interprétations qui sont faites depuis que la propagation du coronavirus est annoncée, à Wuhan, une localité de la Chine. Il est alors noté, des interprétations qui fusent de partout. C’est partant de ce constat que le Professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, invité de l’émission mensuelle « Profession de Foi », a tenu à prendre la parole.



Dans cet entretien, le parasitologue a relevé la nécessité de « donner l’opportunité aux experts de s’exprimer sur la question du coronavirus. Car, étant les personnes qualifiées’’. Le Pr Ndiaye d’évoquer également le cas de certaines maladies qui ont déjà suscité une certaine peur chez les populations. Ce, avant de tenter de rassurer les Sénégalais sur cette épidémie. Il en a profité pour relever l’absence de ‘’raison d’avoir peur’’. Car, dit-il, « le coronavirus est maintenu à un taux de prévalence de 2% ».



Ce fut aussi le moment, pour le professeur, de saluer la subtilité des Chinois et leur efficacité à contenir et à stabiliser ce virus. Le spécialiste en génomique soulignera d’autre part cette recherche permanente que les chinois sont en train de faire pour voir comment, de manière définitive, éradiquer cette épidémie.