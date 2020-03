Coronavirus : L’agueusie et l'anosmie, ces nouveaux symptômes découverts chez des porteurs au Sénégal.

Une étude chinoise publiée dans le National Science Review a soutenu la thèse de la mutation du coronavirus qui aurait deux souches : L et S. Plus virulente que la première qui est la souche S, la souche L serait plus virulente et toucherait 70% des cas déclarés. Autrement dit, elle serait responsable de la rapide propagation du nouveau coronavirus dans le monde.



Virus à ARN, le coronavirus opère des mutations d'un corps à un autre, d'une région à une autre. « Vous savez, il y a des virus à ARN et des virus à ADN. ADN et ARN sont le matériel génétique des virus. Les virus à ARN font des mutations.



L'exemple que je peux vous donner, c'est le virus de la grippe, c'est la raison pour laquelle, il y a une révision pour voir quel type de vaccin on va produire contre la grippe. Et ce virus qui est responsable de la maladie actuelle, le coronavirus, c'est un virus à ARN. Qui dit virus à ARN dit virus qui fait des mutations. Donc, ces mutations peuvent être à l'origine d'une souche qui va avoir une virulence beaucoup plus élevée ou d'une souche pour laquelle, il n’y aura pas de signe clinique. Ça dépend de ces mutations-là », nous confiait le Dr Coumba Touré Kane.



Cet avis d'expert nous édifie sur les aptitudes de ce nouveau virus qui pour passer inaperçu, peut se manifester par des signes jusque-là inconnus. Pour ainsi dire, alors qu'elle partait d'une forte fièvre, d'un mal de tête ou encore d'un essoufflement, le coronavirus a pris une nouvelle forme au Sénégal depuis quelques jours.



Au moins 02 porteurs sur les 142- compte non tenu des 27 guéris-, que compte officiellement le Sénégal, ont présenté des signes allant de l'agueusie (perte du goût) à l'anosmie (perte de l'odorat). Ces signes ont aussi été décelés dans des pays du nord où le virus a transité avant de descendre en Afrique. Si l'on sait que la majorité des cas enregistrés au Sénégal sont « importés », la relation est vite faite.



La bonne nouvelle, c'est que ces symptômes qu'on peut retrouver chez des sujets jeunes (25 à 45 ans) présentent des formes peu sévères de la maladie. Mais il n'en demeure pas moins que cette nouvelle donne est à intégrer dans la détection de cette maladie qui devient de plus en plus espiègle...