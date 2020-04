Coronavirus : Au Sénégal, troisième jour sans nouveau cas importé, mais la contamination communautaire inquiète.

L'enrayement de la contamination venant de l'étranger offre un rayon d'espoir aux autorités sanitaires, qui tentent d'endiguer la propagation du Covid-19. Pour le troisième jour consécutif, le Sénégal n'a rapporté, mardi 7 avril, aucune nouvelle contamination d'origine extérieure au coronavirus, même si le nombre de cas contacts suivis augmente de jour en jour.



Plus de deux semaines après la fermeture de l’Aéroport international Blase Diagne (Aibd), ainsi que les frontières terrestres, il n’y a plus de cas de contamination venant d'un pays étranger.



La principale inquiétude du Sénégal désormais, est d'éviter que le nombre de personnes contaminées à leur insu augmente. C’est la contamination communautaire, cette nouveauté qui a été notée dans la transmission du Covid-19 au Sénégal. Une situation qui devient sérieuse, des personnes pouvant être infectées sans être sur la liste des suspects. Sur les 237 cas qui ont été répertoriés positifs, les 15 sont issus de cette contamination.



Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois à Dakar le 2 mars 2020. Pour enrayer la progression de l'épidémie, le président de la République avait décrété l'état d'urgence. Le Sénégal qui est en couvre-feu depuis plusieurs jours, a enregistré 237 cas de contamination au coronavirus, 105 guéris, 2 cas de décès et une évacuation et encore 129 patients sous traitement.