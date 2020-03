Coronavirus : Approvisionnement du marché de consommation, des mesures idoines prises par le ministre du commerce.

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus le ministère du commerce et des PME, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’action aociale, a tenu une rencontre ce mardi au CICES, afin d'étudier les moyens de renforcer les mesures de prévention et de sécurité alimentaire dans les lieux publics.

Ainsi, un état des lieux a été fait sur la situation de l'approvisionnement et des stocks pour les principaux produits et denrées de première nécessité. À la suite, Aminata Assome Diatta a tenu à rassurer la population en ces termes : "nos marchés sont encore bien approvisionnés, mon Département est en train de travailler avec les principaux acteurs des secteurs concernés pour continuer à assurer la sécurité des approvisionnements ainsi que la surveillance des stocks". Ainsi un appel est lance à l'endroit des sénégalais, leur demandant d’éviter les achats de précaution dans les marchés et la grande distribution...