Corona-romance : L’amour au temps de la covid (Par Samba Ardo Ba)

La crise sanitaire de la pandémie du coronavirus n’a pas seulement mis l’économie à genoux. Elle a aussi bouleversé l’économie des sentiments dans un sens ou dans un autre.



Célibataires, en couple ou séparés, la covid 19 a perturbé le quotidien et l'intimité de chacun. Mais et si la maladie nous avait permis de faire le bilan de nos émotions amoureuses ?

Est-ce que je l’aime ? Suis-je réellement amoureux (se) ? Suis-je prêt(e) a me marier avec cette personne ? Est ce que je connais la personne avec laquelle je vis ? Autant de questions qui avec le confinement nous ont permis de faire le point sur l’état de nos sentiments.



En couple



L’OMS avait alerté. Les violences conjugales envers un conjoint ou un enfant augmentent en période de crise. En effet, avec les mesures du confinement, beaucoup de couples font l'expérience de la vie commune pour la première fois. Une révélation pour certains, un enfer pour d'autres femmes qui ont subi des violences physiques, verbales ou sexuelles allant jusqu'à se demander s’il s’agit véritablement de la personne dont elles sont tombées amoureuses, tellement la métamorphose est allée vite jusqu'à peser sur la balance du doute de leur choix.



À cela s’ajoutent ces relations devenues toxiques mais que les concernés sont obligés de vivre ensemble même s’ils ne se supportent plus et qu’il faille pourtant, composer avec l'autre le temps du confinement.



Il y’a aussi ces couples que la pandémie du coronavirus a séparés. Il s’agit de tous les amoureux, officiels ou extra-conjugaux, séparés par les circonstances de la covid 19. C’est le cas de Nabou. Mariée à un sénégalais vivant en France, Nabou avait rejoint l’hexagone avant de revenir à Dakar pour quelques semaines. Prise au piège avec la fermeture des frontières aériennes pour cause de coronavirus, Nabou s’est retrouvée coincée dans la capitale sénégalaise.

Trois semaines, un mois, deux mois, l’inquiétude commence à la gagner car elle ne sait pas quand est-ce ce qu’elle pourra revoir son mari.

À l’image de Nabou, beaucoup de sénégalais se sont retrouvés dans la même situation, avec un mari bloqué dans la capitale ou une femme restée en région ou encore coincé dans un pays quelconque, chaque conjoint était obligé de rester dans son lieu de confinement. Vivant au jour le jour les couples « séparés » de force par les conséquences du coronavirus, trouvent du réconfort en s’écrivant des mails, échangeant des sms, en s’appelant et même parfois, en s’envoyant des photos intimes pour tromper leur solitude.



Il y’a aussi le lot des personnes célibataires à la recherche de leur crush. Eh oui, pendant le confinement certains de ses cœurs à prendre pour ne pas dire beaucoup, ont eu à trouver un amoureux ou une amoureuse virtuelle avec qui ils ont passé plus de temps à chatter. Remarque ça occupe aussi pour mieux supporter le confinement.



Seulement, beaucoup aussi ont profité de la période de confinement pour revoir leur stratégie en matière de love story. On se prend le temps d’évaluer la relation virtuellement parlant. On discute beaucoup, on comprend des choses sur l’autre qu’on n’avait pas pris le temps d’étudier auparavant. On se trouve des points communs et des centres d’intérêt. On savoure la relation à distance. Une corona-romance qui nous fait voir l’autre coté d’une relation. Un côté qui n’est pas uniquement que tactile car certains ont trouvé l’intérêt de prendre davantage leur temps en discutant un peu avant de rencontrer leur crush.



Alors avec l’assouplissement des mesures et le déconfinement progressif, la tradition des rendez-vous amoureux en présentiel peut être sacrifiée. Seulement en vivant le virus qui circule toujours, il ne faut pas oublier de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale car aimer l’autre, c’est aussi penser à préserver sa santé...