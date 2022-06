Corniche de Dakar : Macky Sall demande le respect des délais et réaffirme sa volonté d'offrir aux dakarois un parc forestier urbain moderne.

Le Président de la République, Macky Sall, a visité ce jeudi 23 juin 2022, le chantier d’Aménagement de la Corniche de Dakar, en présence du Ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, du Ministre en charge de l’économie maritime et du Ministre de l'environnement et du développement durable et des directeurs nationaux intéressés par la question.



Le chef de l'État a salué le bon déroulement des travaux et a exhorté le ministre de l'urbanisme à faire respecter les délais d'exécution.



Par ailleurs, le Président de la République a rappelé sa volonté d'offrir aux dakarois un parc forestier urbain moderne sur 10 ha et engage les ministres de l'environnement et de l'urbanisme à accélérer les procédures pour livrer le chantier dans 26 mois.



Enfin, le chef de l'État a lancé un appel aux populations à profiter de la saison des pluies pour planter des arbres devant les domiciles et d'y veiller avec l'appui des ministres en charge du cadre de vie et de l'environnement...