Corniche Ouest : Des artisans dénoncent une nouvelle histoire d’accaparement de terre. (Reportage)

Le bradage foncier continue de faire des victimes et cette fois-ci, c’est l’espace de création dénommé « Cheikh Ibra Fall », considéré comme un village artisanal et logé sur la corniche Ouest à quelques encablures de la plage de Mermoz, qui fait l’objet de toutes les convoitises.

En point de presse sur les lieux, ce 11 juillet, le collectif des artistes et artisans de l’espace ont farouchement dénoncé ce qu’ils qualifient de tentative d’accaparement de cet espace de travail qu’ils occupent depuis l’an 2000. Avec des documents administratifs à l’appui, le collectif a tenu à alerter l’opinion et à interpeller les autorités sur ce nouveau litige impliquant Awa Mbow, la fille de l’ancien ministre Amadou Makhtar Mbow...