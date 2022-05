Corniche Ouest / De nouveaux espaces de jeux en cours d'installation … les riverains interpellent sur l'entretien et le suivi.

Sur la corniche ouest, le long de la falaise qui surplombe la plage Koussoum, en face au quartier Rebeuss, des travaux d'aménagement sont en cours. Un grand espace de jeu est prévu, en plus de l'élargissement de la plage au profit de la population.



Un espace vert, des balançoires et autres équipements, des lampadaires, des passages pour accéder à la plage, un mini pont en pierre de taille en forme de « T » sur la mer… C’est finalement un lieu attrayant et convivial qui est en cours d'installation sous le regard fier de quelques riverains venus contempler l'avancée des travaux.



Et pourtant, dans cette même zone, ce genre d'initiatives n'est pas nouveau. Nombreux sont les espaces similaires qui y ont été implantés, mais abandonnés, hors d'usage à présent, avec un décor dégradé au fil du temps. Et pour la plupart, faute d'entretien et de suivi. C’est du moins l'avis de certains riverains qui fréquentent le lieu.



Ces derniers, interpellés, ont félicité et encouragé ces réalisations qui ne sont que bénéfiques. Cependant, ils ont tenu à attirer l'attention des autorités sur le suivi de ces projets.



« A quoi bon faire tout ce travail pour que dans 2 ans ou 3 ans cela ne serve plus à grand-chose … », ont questionné plus d’un.



D'où l'utilité pour eux, que l’État mette en place, à la fin des travaux des moniteurs, un personnel qualifié pour assurer l'entretien des lieux mais aussi la sécurité des personnes qui les fréquentent.

Reportage…