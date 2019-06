Copa America : L'Argentine et Messi battus (2-0) par la Colombie

Le premier gros choc de cette Copa America s'est joué ce samedi soir, entre l'Argentine et la Colombie, et les Cafeteros sont sortis vainqueurs de ce duel (2-0)



l'Albiceleste s'est fait surprendre par une frappe monstrueuse de Roger Martinez, entré à la 14ème minute pour remplacer Luis Muriel (blessé). L'attaquant colombien, servi sur un plateau grâce à une transversale sublime de James Rodriguez, ajuste Armani d'un tir puissant pied droit (71ème).



En toute fin de match, Carlos Queiroz, l'entraîneur portugais arrivé au mois de décembre, réalise un deuxième changement gagnant avec l'entrée de Duvan Zapata à la place de Radamel Falcao. L'attaquant de l'Atalanta Bergame est à la conclusion d'une action initiée côté gauche par Roger Martinez et surtout d'un caviar de Lerma (lui aussi entré en jeu) pour terminer à bout portant devant les cages (86ème).

Un coup de tonnerre d'entrée pour les coéquipiers de Lionel Messi, qui rêvent de soulever le titre.