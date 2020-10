Coopération sportive / Cinquantenaire entre le Sénégal et l'Iran : Matar Bâ et l'ambassadeur Dehshiri sur la même longueur d'onde.

L’ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, Mohammad Reza Dehshiri, a été reçu en audience ce jeudi, par le ministre des Sports, Matar Bâ. Une rencontre sous-tendue par le renforcement de la coopération bilatérale en matière sportive, entre les deux pays.



C'est donc en fin de matinée, sous la présence effective de Mr Faroughi, Conseiller de l'ambassade d'Iran à Dakar, que les échanges se sont tenus. Au cours de cette audience, le diplomate iranien a saisi l'occasion pour évoquer avec le ministre des sports, les préparatifs de l'organisation du 50e anniversaire des relations entre le Sénégal et l'Iran prévu en 2021.



Ensuite, l'ambassadeur qui a reçu la visite du Président de la fédération sénégalaise de Karaté et Do pour des compétitions entre les deux équipes nationales, a aussi abordé des sujets relatifs aux accords de coopération entre le Sénégal et l'Iran.



D'autre part, le Ministre des Sports, Matar Bâ a saisi cette opportunité pour magnifier les excellentes relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Le ministre des Sports s’est dit très honoré d’accompagner l’Iran dans l’organisation des festivités qui vont marquer la célébration du cinquantième anniversaire des relations entre les deux nations.



Enfin, les autorités se sont engagées à œuvrer au développement des échanges d'expériences et d'informations entre les deux pays dans les domaines liés à la pratique sportive, notamment la formation des cadres administratifs et techniques sur le Management, la médecine, les sciences et la diplomatie sportive, entre autres…