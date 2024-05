Coopération sino-sénégalaise: l’ambassadeur XIAO Han salue l’engagement et l’exemplarité des relations

L’ambassade de Chine au Sénégal a organisé, le lundi 13 mai 2024 un séminaire, présidé par Son Excellence l’ambassadeur XIAO Han, pour discuter des relations de coopération entre le Sénégal et la Chine. Du côté sénégalais, des chercheurs, experts, diplomates, journalistes, représentants de diverses couches sociales y ont assisté. Durant cinq heures, les participants ont échangé avec Son Excellence l’ambassadeur autour du thème « relations sino-sénégalaises, sino-africaines et les politiques étrangères de la Chine ».



L'ambassadeur XIAO Han a donné une introduction approfondie à la coopération fructueuse entre la Chine et le Sénégal dans divers domaines, affirmant que l'amitié à tous égards et par tous les temps entre les deux pays est profondément enracinée dans le cœur des deux peuples et que la coopération pragmatique entre la Chine et le Sénégal est marquée par trois mots clés : l’égalité et l’efficacité et l’exemplarité. La coopération bilatérale a obtenu des résultats importants dans les domaines de la politique, de l'économie, des infrastructures, de la culture et de la santé, bénéficiant aux deux peuples. La Chine a toujours considéré le développement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains comme une pierre angulaire importante de sa politique étrangère. La Chine a toujours défendu les principes de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi », renforcé le soutien mutuel et la coopération amicale avec les pays africains et a toujours soutenu le développement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains et aidé les pays africains à parvenir à une revitalisation indépendante.



L'ambassadeur Xiao Han a souligné qu'en 2023, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et le Sénégal avait atteint un nouveau record de 5,57 milliards de dollars, soit une augmentation de 28,3 % sur un an. En termes d'infrastructures, les entreprises chinoises ont construit plusieurs tronçons d'autoroute de haute qualité. Parmi les cinq autoroutes existantes au Sénégal, quatre ont été construites avec une forte contribution chinoise. Le barrage d’Affiniam construit par la Chine au siècle dernier, le pont de Foundiougne et le parc industriel de Diamniadio financés et construits par la Chine au nouveau siècle ont jeté de bonnes bases et joué un rôle important dans le développement agricole et industriel du Sénégal.



Dans le domaine de la haute technologie, les entreprises chinoises ont construit de multiples infrastructures numériques telles que le réseau national à large bande et Smart Sénégal, favorisant ainsi le développement de l’économie numérique du Sénégal. Le Data Center national du Sénégal construit par la Chine a efficacement sauvegardé la souveraineté numérique nationale du Sénégal.



Dans le domaine du bien-être de la population, la Chine a installé des systèmes de réception de télévision par satellite dans plus de 600 villages du Sénégal et résolu le problème des sources d'eau potable dans plus de 300 villages. La Chine a envoyé 20 équipes médicales au Sénégal, diagnostiqué et traité près de deux millions de patients, réalisé plus de 50 000 interventions chirurgicales de divers types et aidé la construction de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Fin 2023, la Chine a lancé le dépistage et la chirurgie gratuits de la cataracte dans la région de Fatick et a jusqu'à présent permis à 1 200 patients de retrouver leur lumière.



À l’égard de la culture, la Chine a construit dans les années 70 du siècle dernier le Stade d’Amitié (stade de Senghor) et aujourd’hui elle vient le rénover ainsi que les 11 autres stades dispersés presque dans toutes les régions du Sénégal. On peut citer encore le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, le Musée des Civilisations noires et le Stade national de Lutte qui sont tous devenus land-marks du Sénégal. L’ambassadeur XIAO Han souligne que la Chine a participé comme pays invité d’honneur, il y a deux ans, à la Biennale de Dakar avec une forte présence des œuvres d’artistes chinois.



L'ambassadeur Xiao Han a également expliqué la latitude et la longitude historiques de la question de Taiwan et les positions de principe de la Chine. Il a souligné que Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le principe chinois ne peut être ni contesté ni ébranlé.



Les participants sénégalais ont fait entendre que la roue de l'Histoire est inarrêtable. Le principe d'une seule Chine est le consensus international et la réunification de la Chine est la tendance générale. Le Sénégal se tient fermement du bon côté de l'histoire et poursuit cette politique. Le Sénégal apprécie que la Chine adhère au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, au respect mutuel, à l'égalité et au bénéfice mutuel dans la coopération avec l'Afrique, aide sincèrement l'Afrique à se développer et soit un véritable partenaire de l'Afrique.



Selon eux, les expériences en termes de développement, de réforme et de gouvernance de la Chine sont les sources d’inspiration. Ils ont pleinement affirmé les réalisations de la Chine et espèrent apprendre davantage l'expérience de la Chine. Des représentants de la presse ont exprimé leur souhait de voir la Chine intensifier la communication avec les peuples africains et de faire plus de voyages de découvertes en Chine pour bien connaître le pays, sa culture et sa politique dans son ensemble, ce qui pourrait contribuer à éliminer les malentendus et favoriser la coopération.