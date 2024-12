Coopération sénégalo-gabonaise : « Nous avons convenu d'explorer les voies et moyens de rendre chaque jour plus dynamique et plus fructueuse notre coopération » ( Brice Clotaire Oligui Nguema)

Âgé de 49 ans, le Président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est presque de la même génération que le Président Bassirou Diomaye Faye ( 44 ans). Un point positif que les deux chefs d'État africains comptent exploiter pour répondre aux attentes de leurs populations. "Mon cher frère Diomaye et moi, appartenons à une génération, une génération de jeunes chefs d'État arrivés au pouvoir, habités par les aspirations des populations de jeunes. Notre engagement dans le cadre d'une politique et d'une diplomatie participatives, doit répondre à leurs attentes en matière de santé, d'éducation, d'emploi, et d'habitations", a indiqué le général Brice Nguéma.



Ce dernier, qui s'adressait à la presse, en marge de son tête à tête avec le président Diomaye, révèle : « Nous avons passé en revue les sujets d'intérêts communs dans les domaines politiques, militaires, et économiques. À cet égard, nous avons convenu d'explorer les voies et moyens de rendre chaque jour plus dynamique et plus fructueuse notre coopération. De même, je pense pouvoir dire que nous sommes et que nous nous sommes accordés sur les grandes questions internationales de l'heure".



En outre, le chef de l'État gabonais a exprimé au président Bassirou Diomaye Faye tous ses remerciements et sa gratitude au peuple gabonais, suite au soutien fraternel , sans réserve aucune des autorités sénégalaises, en faveur du candidat gabonais à la direction générale de l'Asecna. Monsieur le Président, nous saurons vous le rendre. Il ne pourrait en être autrement entre Dakar et Libreville", laisse-t-il entendre.



Enfin, le général Brice Oligui Nguéma invite le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye à une visite officielle. « Pour terminer, je voudrais faire part publiquement de tout l'intérêt que je porte à la perspective de vous voir dès que possible en terre africaine du Gabon.