Coopération Sénégal-USA: Le Pr Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience la sous-secrétaire d'Etat américain, Uzra Zeya

Mme Uzra ZEYA, Sous-Secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme des États-Unis, qui séjourne au Sénégal depuis 48 heures, a été reçu en audience, ce mardi matin au Palais de la république par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. Mme Uzra Zeya a exprimé au Chef de l'État la volonté des USA d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. Elle a profité de son séjour pour visiter l'île de Gorée et la maison des esclaves avec le maire Me Augustin Senghor. La sous-secrétaire d'Etat américain, à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme a accordé un entretien exclusif à Dakaractu.