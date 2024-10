Coopération Bilatérale: La Gendarmerie Nationale et l'Union Européenne ont signé la convention de création du GARSI 2

Le Général de Division Martin Faye, Haut- Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire a co présidé , ce jeudi 17 octobre 2024 avec Monsieur Jean Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union Européenne au Sénégal, la signature de la convention et la présentation du comité de pilotage du projet de création du Groupe d'Action rapide de surveillance et d'intervention numéro 2 communément appelé Garsi 2.



"Fruit de la coopération bilatérale entre l'Union Européenne et le Sénégal, ce projet financé par le Fonds Fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne, est géré par la " Fundación Internacional y para Iberoamerica de Administracion y Politicas Publicas" plus connue sous l'acronyme FIIAPP", renseigne le communiqué de la Division Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie exploité par Dakaractu.



En effet, poursuit le document, "il s'agit d'un projet d'envergure qui permettra de disposer à Saraya, dans la région de Kédougou, d'une unité d'intervention robuste et spécialisée dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité telle que le terrorisme et le banditisme transnational mais aussi pour la surveillance des frontières".



Ainsi, "en coordination avec la délégation de l'Union Européenne, cette activité a été également l'occasion pour le comité de pilotage du Garsi de valider les plans d'actions mis en place pour la formation, l'équipement et l'opérationnalisation de cette unité qui pourrait très prochainement s'acquitter des missions qui lui sont dévolues dans le Sud-Est du pays", a conclu le communiqué.



Rappelons que le projet GARSI 1, initié en 2017 et financé par l'UE a permis la mise en place d’une unité spéciale de surveillance et d’intervention de gendarmes, dans les villes frontalières avec le Mali.