Convocation à la DSC / Réaction d’Ameth Ndoye : « Ces menaces et arrestations ne règlent rien du tout »

Présent ce mercredi devant les locaux de la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC), le chroniqueur Ameth Ndoye est monté au créneau pour dénoncer fermement la convocation de Badara Gadiaga, chroniqueur à la TFM.



« Nous sommes venus soutenir notre grand frère, Badara Gadiaga. Nous sommes face à un État allergique aux critiques, qui déteste le débat contradictoire », a déclaré Ameth Ndoye devant les caméras. Selon lui, les arrestations et convocations de journalistes et chroniqueurs sont des manœuvres contre-productives qui ne font qu'augmenter la frustration et l’incompréhension au sein de l’opinion publique. « Ces menaces et arrestations ne règlent rien du tout. Les Sénégalais sont des éternels hâbleurs, rien ne les empêche de parler... »



L’ancien animateur de Seneweb a réaffirmé son engagement et celui de ses camarades à soutenir Badara Gadiaga, coûte que coûte : « Nous allons le soutenir quoi qu’il arrive. S’il sort libre, Alhamdoulilah ; dans le cas contraire, nous allons poursuivre le combat. »