Convocation à comparaître de M. Barthélémy DIAZ : « cette audience n'a rien à voir avec sa désignation comme candidat à la Ville de Dakar » Parquet général

Barthélemy Dias a été désigné par « Taxawu Senegal » candidat de la coalition « Yewwi » pour la mairie de la ville de Dakar. Un choix intervenu le mardi 2 Novembre dernier. Quelques heures plus tard son avocat Me Cheikh Khoureichi Ba lançait l’alerte sur l’assignation de son client pour l'audience du 10 novembre de la 3ème (Chambre) de la Cour d'Appel de Dakar et sciemment ou pas, laissait croire que cette audience était programmée après que Barth a déposé son dossier d'investiture.



Assez pour déclencher l’ire des populations qui y voyaient une tentative de musèlement du maire de Mermoz Sacré-Cœur. C’est fort de tout cela que le Procureur Général de la Cour d’Appel, Lassana Diabé Siby, dans un communiqué, de préciser que cette citation à comparaître n'est que la suite normale du renvoi de l'affaire à la date du 10 novembre 2021 fixée depuis l'audience du 07 juillet 2021.



Selon le Procureur, il est donc clair que cette date d'audience, connue de Barthélémy Dias et de ses conseils depuis le 07 juillet 2021, n'a rien à voir avec sa désignation comme candidat de ladite coalition à la Ville de Dakar intervenue récemment. Au nom de la séparation des pouvoirs, conclura-t-il, le calendrier judiciaire ne saurait s'arrimer à celui d'échéances électorales...