Convention de partenariat : Le FC Metz et Génération Foot remettent ça pour 10 ans !

Le FC Metz représenté par son Président Bernard Serin et l’Académie Génération Foot Amara Touré, représentée par son Président Mady Touré, ont parachevé un nouveau bail de dix ans.



Les deux structures ont convenu d’un nouvel accord gagnant - gagnant qui a permis aux deux clubs de travailler ensemble dans la durée et dans l’intérêt des deux entités.



Le FC Metz et l’Académie Génération Foot nouent un partenariat depuis 23 ans. À noter que de grands joueurs tels que Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Ibrahima Niane, Opa Nguette etc.. sont issus de ce centre de formation. Une véritable rampe de lancement pour les jeunes talents Sénégalais.