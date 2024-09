Controverse arbitrale : La Fédération Burundaise de football conteste le penalty contre le Sénégal

Au lendemain de la défaite du Burundi face au Sénégal (1-0), la Fédération Burundaise de Football (FFB) a décidé d'agir. Elle a en effet porté plainte contre l'arbitre égyptien, M. Mohamed Maarouf Eid Mansour, en raison d'un penalty controversé accordé aux Lions de la Teranga.



Le match, qui faisait partie des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, a été marqué par une décision arbitrale jugée discutable. À la 66ème minute, l'arbitre a accordé un penalty au Sénégal, une décision que la FFB considère comme infondée. Selon leurs déclarations, il n'y a eu aucun contact entre le joueur burundais et le n°10 sénégalais, et ce dernier ne se trouvait même pas dans la surface de réparation lors de l'incident.



Dans sa lettre adressée au Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF), la FFB n’a pas seulement contesté la décision du penalty, mais a également remis en question la compétence de l'arbitre. La fédération affirme que M. Mansour se trouvait à moins de 5 mètres de l'action et aurait donc dû avoir une meilleure vue de la situation. Ils accusent l'arbitre d'avoir "faussé délibérément le résultat du match".



Un autre point soulevé par la FFB concerne le changement d'arbitres. Initialement, des arbitres marocains avaient été désignés pour ce match, mais aucun motif n’a été fourni concernant ce remplacement. La FFB souligne qu'aucune notification n'a été faite, ce qui contrevient aux pratiques habituelles de la CAF.