Contre le vol de bétail, l'immigration clandestine et le terrorisme : Le Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale tisse sa toile...

La construction des brigades de proximité s’est faite sur le mode « fast-track » et participe à installer et fortifier la présence de la gendarmerie dans le Sénégal des profondeurs, tout en offrant à ses éléments de meilleures conditions dans l’exercice de leur mission de sécurisation et de sécurité des populations et de leurs biens.



Lors des inaugurations dans le département de Linguère, les populations ont salué cette présence d’unités de la gendarmerie, elles qui sont confrontées à un nouveau fléau : le vol de bétail. Tout particulièrement, ce sera le rôle primordial de l’unité de la Gendarmerie nationale, ouverte ce mardi à Labgar, une communauté rurale située dans le département de Linguère. Elle sera chargée d'y assurer la « riposte appropriée » contre le vol de bétail, notamment dans le cadre de la stratégie de maillage du territoire national.



« La gendarmerie nationale s’est engagée à poursuivre le maillage territorial »



« La gendarmerie nationale s’est engagée à poursuivre le maillage territorial en développant une stratégie de prévention de proximité basée sur l’implantation de nouvelles unités de gendarmerie », a justifié le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, dans son discours consacré à l'inauguration de la brigade de proximité de Boulal, dans l’arrondissement de Sagatta Djoloff, doté désormais d'un nouveau fer de lance dans la lutte contre toutes les formes de délinquance.



La concrétisation de ce projet est également une bonne nouvelle en terme de présence des services publics de sécurité de proximité dans la zone sylvo-pastorale excessivement sensible en raison des conflits fonciers, de la délimitation entre zones de pâturage (éleveurs) et aires réservées aux cultures (agriculteurs), mais aussi de possibilité de refuge pour d’éventuels djihadistes qui sont déjà présents chez les voisins du Mali.



Les autorités de la Gendarmerie nationale veulent récolter, sans aucun doute, les fruits d'une stratégie déployée avec méthode, visant à élargir leur potentiel d'actions en pénétrant les zones les plus reculées.



Le projet de construction de nouvelles brigades territoriales, parmi tant d'autres, est la traduction concrète des crédits votés à l’Assemblée nationale dans le cadre du Projet de budget 2022 en faveur du ministère des Forces armées. Avant le centre du pays, des brigades de gendarmerie avaient été ouvertes dans ce que l’on appelait jadis la région du Sénégal Oriental, à l’Est du pays qui fait frontière avec le Mali, miné depuis plusieurs années par des actions et des activités menées par des forces armées djihadistes.



Huit unités de la gendarmerie implantées à l’intérieur du pays entre mai et juillet 2022



C’est ainsi qu’à Tambacounda et Kédougou, il a été érigé des brigades à Fongolimbi, Khossanto, Dianke Mako et la Section de recherches de Tamba. Au total, entre mai et début juillet 2022, huit unités de la gendarmerie ont été implantées à l’intérieur du territoire national. Elles participent aussi à la lutte contre l’émigration clandestine devenue un véritable casse-tête pour les États en Afrique de l’Ouest.



Il faut signaler que la gendarmerie, dans ses attributions régaliennes, a aussi comme mission, celle-là policière et administrative, de préserver le territoire national, de lutter contre toutes formes de criminalité et de protéger les populations et leurs biens face à des menaces multiformes (émigration clandestine, trafic de drogue, criminalité transfrontière, insécurité routière, etc...) Il faut noter qu’elle a été également au cœur de l'encadrement des manifestations politiques.