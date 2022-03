Contournement Mbour-Pointe Sarène au point mort : comment une piste de 300 millions a été financée par Loum Diagne pour ne pas fâcher les Espagnols de « Rui »

La chaîne espagnole Riu Hotels & Resorts a acheté un site de 25 hectares dans la région de Pointe Sarène, sur la côte ouest du Sénégal, pour y construire au moins deux nouveaux hôtels. Un investissement estimé à 150 millions d'euros (plus de 98 milliards de FCFA) qui comprend l'achat du site et le développement des futurs hôtels de la destination, a donc été injecté.



Le site choisi pour les investisseurs Espagnols a été bien choisi. En effet l’acquisition est étroitement reliée à « l'aéroport situé à 35 kilomètres du site, et à la nouvelle autoroute qui le relie à la ville de Dakar », lit-on sur le site « Hôtel Management » spécialisé dans le secteur touristique. Et pour compléter cette autoroute et le projet de la chaîne hôtelière, il est indiqué, selon la même source, la construction d’une rocade pour relier l'autoroute aux hôtels Riu.



Les travaux de construction de la route de contournement de Mbour devaient, avait annoncé le Chef de l’État Macky Sall « démarrer incessamment ». C’était en 2019. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, avait lors d’une visite le 14 octobre 2021 dans la nouvelle station touristique de Pointe Sarène évoqué ce chantier. Une visite qui devait permettre aux autorités dudit département ministériel, « d’avoir une idée exacte de l'état d'avancement des travaux de l'hôtel du groupe Riu »



Mais rien n’a été fait. L’Ageroute en charge des travaux n’a pas levé la moindre pelle. Pourquoi ? On ne saurait le dire pour le moment avec exactitude, mais pour ne pas mécontenter les investisseurs Espagnols, une piste a été construite à la place.



Selon les informations de Dakaractu, c’est l’entrepreneur Loum Diagne de VACAP (Société Vacances Cap Skirring SA, propriétaire des Almadies, ex village Club Med au Sénégal) qui a financé ce sentier à hauteur de 300 millions de francs CFA. Il faut savoir que c’est l’homme d’affaires qui avait cédé le terrain de ce site de 25 hectares dans la région de Pointe Sarène. Et pour ne pas frustrer les investisseurs il a consenti à financer cette voie devant connecter Nianing, et Pointe Sarène par l’autoroute...