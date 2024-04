Contentieux d'affaires: Le tribunal du commerce de Dakar condamne Bougane à payer plus de 700.000.000 Fcfa à la BIMAO

Dans sa parution du jour, le quotidien " Témoin" a fait un compte rendu sur l'affaire opposant Bougane Guèye Dani à la BIMAO. D'après ledit journal, par jugement du 11 mai 2022, la Société Bouygues Solutions Systems Limited dite BOSS SA appartenant à Bougane a été condamnée par le Tribunal du Commerce de Dakar à payer la somme de 742.580.203 Fcfa.



Dans la foulée, le même jugement a déclaré Bougane personnellement tenu du paiement de cette condamnation à hauteur de 250.000.000 Fcfa, a ensuite validé l'hypothèque forcée inscrite par la BIMAO sur le TF N1617/NGA appartenant à Bougane Guèye Dani.



Pour rappel, la BIMAO et la société dite BOSS étaient ainsi liées par une convention de compte courant et de prêt. Et c'est à la suite d'un défaut de paiement que la société BIMAO a cloturé le compte courant de BOSS SA avant de l'assigner de même que Bougane en paiement de la somme de 738.380.521 Fcfa, a rapporté ledit journal.



Au préalable, le Tribunal du Commerce de Dakar avait ordonné une expertise " pour faire les comptes entre les parties en désignant l'expert-comptable Abdoulaye Dramé à cette fin. Dans son rapport, l'expert a conclu à une créance de la BIMAO SA de 747.580.203 Fcfa sur la société BOSS SA. Le présent rapport a été homologué par le tribunal à travers son jugement de condamnation de 742.580.203 Fcfa du 11 mai 2022.



Le quotidien " Témoin" d'ajouter dans ses colonnes qu'il est donc " surprenant d'entendre certaines personnes soutenir que la BIMAO SA serait débitrice de plus de 4 milliards envers Bougane Guèye Dani. De telles allégations sont fausses et inexactes puisqu'il n'existe aucune décision de justice qui condamne la BIMAO SA à payer une quelconque somme à Bougane Guèye Dani ou à l'une quelconque de ses sociétés..".