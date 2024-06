Constructions non réglementaires / Ousmane Sonko avertit : « Ce sont des pratiques qui vont cesser! »

Prenant prétexte de la journée nationale de l’investissement humain pour un « Set Sétal » général, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu dans le département de Rufisque où il a pu remarquer certaines constructions loin d’être appréciées. « Il faut, pour un État, de prendre ses responsabilités. On ne peut pas attendre qu’un drame se produise pour pouvoir intervenir. Nous avons constaté qu’il y a des constructions faites sur un domaine où apparaît souvent de l’eau. C’est un travail qui ne sera pas facile, mais il nous faut agir et rapidement », a estimé le chef du gouvernement qui lance un appel aux auteurs de ces constructions. « Vouloir disposer d’un toit ne doit pas pousser à habiter où l’on veut. Dépenser des millions de francs dans un immeuble alors qu’en période d’hivernage, on ne peut pas y habiter, cela n’a pas de sens. Les services en charge de l’urbanisme prendront les dispositions nécessaires. Et le gouvernement va travailler pour mettre fin à ces constructions… », a promis le Premier ministre.