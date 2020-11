Construction du siège de la sous-préfecture des Agnams Civol : Les travaux réceptionnés en fin Décembre 2019.

Lancés dans le cadre du programme de la construction des sphères administratives régionales, les travaux de construction du siège de la sous-préfecture de la commune des Agnams avancent à grand pas, si l'on se fie au directeur général de l'Agetip, chargé de l'exécution des travaux.



Lors d'une visite effectuée sur le site des travaux par les services de l'administration territoriale, le maire de la commune des Agnams et le directeurdel'Agetip, El Hadj Malick Gaye, ce dernier a rassuré que les travaux seront réceptionnés en fin Décembre 2019.



"Nous sommes à quarante jours des travaux et nous comptons réceptionner les travaux à la fin du mois de Décembre. Pour le taux d'exécution des travaux, nous sommes à plus de 90% sur le gros-œuvre et ce qui reste, c'est une question de jours", a rassuré El Hadj Malick Gaye, le directeur d'Agetip.



Financés à hauteur de 70 millions de francs CFA, ces travaux participent à rehausser l'image de l'État, s'est félicité le gouverneur de Matam, Mahamadou Moctar Watt...