Construction de l'hôpital de Kébémer/ Gorgui Sy Dieng lance un appel : « Il y a des gens beaucoup plus aisés que moi, qui ne bougent pas le petit doigt... »

Le basketteur international sénégalais, Gorgui Sy Dieng a officiellement lancé les travaux de la construction du futur hôpital de Kébémer ce dimanche. Au moins quatre (4) milliards de FCFA et 18 mois seront nécessaires pour l’érection de cette infrastructure moderne qui comportera 120 lits et deux blocs opératoires entre autres commodités…



La star de la NBA qui avait déjà offert du matériel médical estimé à 500 millions de FCFA en 2016, avouera s’être rendu compte que le matériel en question n’était pas forcément adapté à l’hôpital qui devait être modernisé. Sur ce, il a décidé de lancer ledit projet sur fonds propres.



« Ce jour est une grande fierté pour nous qui avons tout fait ici à Kébémer, notre enfance, notre formation etc... Je remercie l’ensemble de mes proches collaborateurs et ceux qui ont bien voulu m’accompagner dans ce projet. Je remercie également les autorités locales et l’État du Sénégal car il a fallu leur aval pour pouvoir entamer les procédures administratives et disposer du foncier… »



Lors de son propos en face des autorités administratives et des notables de la localité, il lance un appel solennel en direction des potentiels bailleurs et bonnes volontés… « Je veux que les populations de Kébémer sachent que cet hôpital est leur bien commun. Je profite de cette tribune pour tendre la main à tous et leur dire que ceci est un projet dans l’intérêt des populations et chacun peut y contribuer pour sa mise en œuvre. Ceci étant dit, je n’attends rien de personne, je ferai tout pour que ce projet sorte de terre dans les meilleurs délais », a-t-il conclu.