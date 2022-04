Construction / Situation du marché : le prix du ciment passe de 55 000 f à 70 000 f en un mois.

Le responsable administratif de la cimenterie Dangote Sénégal avait tiré la sonnette d'alarme pour annoncer une hausse probable du prix du ciment. Selon lui, la fermeture des frontières avec le Mali et surtout une partie du charbon provenant de Russie, si jamais l'approvisionnement venait à faire défaut, cela veut dire qu'il va y avoir une tension sur les autres marchés. « Et une tension veut tout simplement dire une augmentation des prix », a-t-il signalé.

Voilà, selon lui, ce qui serait la principale cause d'une hausse du prix du ciment. Selon nos informations, le prix du ciment qui était d'environ 55 000 F CFA il ya un mois, est passé de 63 000 FCFA la semaine dernière à 70 000 FCFA cette semaine. Parallèlement au ciment, le prix du fer a aussi connu une hausse. En effet, de 69 000 F la semaine dernière, les 100 kg sont aujourd'hui vendus à 70 000 f. Des prix qui ne sont pas prêts à se stabiliser, car les facteurs qui causeraient une hausse des prix sont toujours d'actualité. Malgré les assurances du ministère du commerce, les consommateurs sénégalais devront débourser plus pour construire. Un sacré coup est ainsi porté à la construction...