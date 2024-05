Conséquences du Tabac : Le Sénégal perd 122 milliards de francs contre 24 milliards de recettes

Les conséquences du tabac ne sont pas seulement sanitaires, mais également coûteuses. En effet, lors d’une randonnée pédestre à laquelle participait l’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV), un document a été remis aux médias, dans lequel il est noté que « Le Sénégal perd 122 milliards de francs CFA par an sur les incidences du tabac. »







Sur ce montant, 74 milliards de francs CFA sont destinés à la prise en charge des maladies liés au tabagisme et 48 milliards de francs de perte de revenus due à l’absentéisme au travail et au décès des patients malades du fait de leur consommation de tabac. En comparaison, fait rremarquer le CICODEV, « l’État du Sénégal ne tire que 24 milliards de francs de recettes tirés du tabac par an, dont 20 milliards de francs CFA en recettes fiscales et 4 milliards de francs CFA de revenus d’activités (salaires et bénéfices commerciaux) », indique le document relayé par Walf Quotidien de ce jour.



Le tabagisme est l’une des principales causes des maladies non transmissibles, comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires chroniques, qui absorbent 37% du budget annuel alloué au secteur de la santé », note le document.