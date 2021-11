Conseil supérieur de la magistrature: Maham Diallo nommé Doyen des juges en remplacement de Samba Sall

Il aura fallu plus de sept mois pour trouver un successeur au juge Samba Sall, feu Doyen des juges, arraché à notre affection en Avril dernier. C’est en effet le magistrat Maham Diallo qui aura la lourde charge de lui succéder. Le Juge du 1er Cabinet d’Instruction du TGI était déclaré malade depuis l’éclatement de l’affaire Sonko. Il a été rappelé à Dieu le 08 Avril 2021 à Dakar à l’hôpital Principal de Dakar. Le juge très loin des turbulences médiatiques était pourtant au centre de beaucoup d’affaires de la République qui ont atterri au Tribunal. Son successeur Maham Diallo était jusque la président de la Cour d'Appel de Ziguinchor.

Le doyen des juges d’instruction et le magistrat le plus gradé et plus ancien que les sept autres juges d’instruction qui forment les cabinets d’instruction au TGI de Dakar. Les plaintes avec constitution de partie civile sont déposées au niveau du cabinet du doyen des juges d’instruction. A charge pour lui de les prendre ou de les imputer à un autre juge d’instruction.