Conseil présidentiel de développement à Thiès : Macky Sall atomise la capitale du rail avec 1500 milliards de francs CFA

Au terme du conseil présidentiel territorialisé dans la région de Thiès, le président de la République Macky Sall a décliné 20 grandes décisions centrées sur la résolution des préoccupations des populations. Un programme d’investissements prioritaires dans la région de Thiès a été retenu, sous réserve d’une validation ce soir, au terme du conseil des ministres décentralisé. Il est estimé à 1500 milliards de francs CFA. Il s’agira, selon le président Macky Sall, de consolider la vocation militaire et renforcer le maillage sécuritaire de la région. Ensuite, il faudra accélérer le développement de la pêche et de l’économie maritime avec la réalisation du port de Ndayaan. D’ailleurs, le président annonce que les travaux devraient être lancés en mars. En troisième lieu, le président de la République estime qu’il faut renforcer le programme scolaire et universitaire dans la région.



La question des hydrocarbures est aussi une question importante pour le président de la République Macky Sall. Il faudra, dans la région de Thiès, encadrer l’émergence de l’économie du pétrole et du gaz avec les gisements offshore de Cayar (Yakaar Téranga), au nord (GTA avec la Mauritanie) qui devront faire l’objet d’exploitation bénéfique à toute la population. C’est une perspective qui va changer le Sénégal, selon le chef de l’État, dans l’avenir. Le soutien à la valorisation des énergies renouvelables est également un facteur important à souligner et qui sera pris en compte dans le programme.



L’accélération de la réhabilitation du chemin de fer fait aussi partie intégrante de ce programme d’investissements. Ceci permettra au président de la République d’annoncer la mise en place de la future gare. L’hôpital de Thiès et de Mbour sont aussi engagés dans ce programme qui est dans cette liste de décisions présidentielles loin d’être exhaustives.