Conseil présidentiel à Thiès : Macky-Idy à l’école de l’art oratoire

Après la prise de parole d’Idrissa Seck, le Président Macky Sall a magnifié les talents de bon orateur du leader du parti Rewmi qui, dans un discours de grand homme d’état a servi une forte prière au président de la République. « Que le Seigneur des mondes puisse vous permettre de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques», dira-t-il : Et de poursuivre : « Celles qui sont contributives comme celles abusivement injustifiées. C'est une des exigences du leadership et vous en êtes une remarquable». Il ajoute : « Qu'il continue d'apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel, d'une telle beauté qu'il n'y aura pas d'autres choix que de vous garantir après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité ». De quels choix futurs voudrait parler le leader de Rewmi, celui de la candidature de Macky Sall en 2024 et d’un Sénégal à l’horizon 2035?



En plus de cette interrogation, une autre s’impose : Quelle peut être la mention honorable d’un président de la République ? Mettre son pays sur la voie du développement ou tout faire pour sortir par la grande porte le moment venu?



Pour dire qu’un boulevard d’interrogations s’offre dans cette forte prière d'Idy au Président Macky Sall qui est encore revenu sur la question de sa candidature lors du conseil présidentiel dans la cité du rail. « Le moment venu, je m’adresserai à qui de droit », c’est du moins la réponse qu’il a encore servi au moment où bon nombre de ses responsables clament haut et fort que le Président Macky Sall est leur candidat en 2024.



n tous les cas, « l’art de l’entendement vaut mieux que l’art de parler ». Pour avoir reconnu les talents de bon orateur d’Idrissa Seck, l’on pourrait à coup sûr dire que le Président Macky Sall a bien entendu la prière et la recommandation du leader du parti Rewmi.

Toutefois, seul l’avenir pourra nous édifié s’il a, en effet, entendu ou pas Idrissa Seck.