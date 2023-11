Conseil présidentiel à Kaolack : Ahmed Youssouf Benjalloun vante les réalisations du chef de l’État

Le président du Conseil départemental de Kaolack n’a pas manqué l’occasion de se féliciter des nombreuses réalisations du régime Macky Sall depuis 2012. C’est à l’occasion de la réunion territorialisée à Kaolack que le député a listé devant le président de la République et devant le gouvernement, les acquis en terme d’infrastructures, notamment un centre hospitalier de niveau 3 dans la région de Kaolack. Dans le domaine de l’éducation, le président du Conseil départemental reconnaît que le maillage dans le domaine d’infrastructures scolaires dans la région, est une évidence, bien que le besoin de réhabilitation de certaines écoles est nécessaire. Ce sont les cas des lycées Valdiodio Ndiaye, Elhadj Ibrahima Niass et le CEM Moustapha Ndiaye qui est d’ailleurs dans un état de vétusté très avancé.Toutefois des efforts dans la construction de l’autoroute Mbour-Kaolack-Tamba, le dragage du fleuve Saloum et la réalisation du port de Kaolack sont aussi des impératifs de la région, selon son président de conseil départemental.