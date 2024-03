Conseil constitutionnel : Les retraits de candidature de Cheikh Tidiane Dieye et Habib SY rejetés

Le Conseil Constitutionnel a refusé aux candidats Cheikh Tidiane Dieye et Habib Sy de se retirer de la course présidentielle, apprend-on de la plateforme digitale de la Rts. Les deux candidats avaient exprimé leur intention de se retirer de la compétition et de soutenir Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024.







Selon les mandataires des candidats, le Conseil Constitutionnel aurait rejeté leur demande de notification de retrait de la course présidentielle. Ils affirment n'avoir pas pu déposer leur requête officielle pour informer l'Institution de leur décision. En réponse, le Conseil Constitutionnel a invité la coalition à se présenter le 29 mars 2024 pour discuter de la situation. « Les avocats des candidats prévoient de se réunir prochainement pour réagir à cette décision et déterminer les prochaines étapes à suivre dans cette affaire.









À rappeler que le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a également souligné que le Conseil Constitutionnel oblige les deux candidats à suivre le processus électoral jusqu'à son terme, malgré leur volonté de se retirer.