Conseil Constitutionnel: Le candidat Mame Boye Diao a déposé la requête pour la fixation de la date de l'élection présidentielle

Au lieu d'aller répondre au dialogue politique, initié par le chef de l'Etat Macky Sall, les 16 candidats regroupés au sein du collectif FC 25 , ont tout bonnement décidé d'aller déposer une requête. Une mission dont s'est chargé un des membres du collectif, devant le chef du greffe du Conseil Constitutionnel, Me Ousmane Ba.



Le candidat El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a déposé, ce lundi 26 février 2024, " une requête aux fins de constater et de remédier à la carence du Président de la République qui s'abstient de fixer la date de l'élection présidentielle en refusant ainsi de donner plein effet à la décision du Conseil Constitutionnel n°1/C/2024 du 15 février 2024".



En effet souligne le document de récépissé de dépôt dont Dakaractu a reçu copie, " l'affaire est enregistrée au greffe du Conseil Constitutionnel le 26 février 2024, sous le numéro 45/E/24". Dans le récépissé de dépôt, il est mentionné, " À l'appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes : la liste des membres et personnalités membres de Aar Sunu Élection;

Le communiqué de presse de la présidence de la République, du 16 février 2024;

communiqué de presse de FC 25, du 18 février 2024;

communiqué de presse du FC 25 , du 20 février 2024 et une clé USB".