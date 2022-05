Conseil Constitutionnel : Benno attaque la décision du ministre de l’intérieur, disqualifie Yewwi sur toutes les listes et rétablit ses suppléants.

C’est une journée de dépôts de recours auprès du Conseil Constitutionnel auxquels les coalitions se sont prêtées ce lundi. Il s’agit notamment des coalitions Yewwi Askan Wi qui a dépêché son mandataire Déthié Fall, de la coalition Benno Bokk Yakaar représentée par Benoît Sambou, de Wallu Sénégal avec Lamine Thiam et Gueum Sa Bopp.



Pour la coalition présidentielle, il n’est pas question de laisser passer l'annulation de sa liste de suppléance, selon Me Ousmane Sèye : « nous avons attaqué cette décision du ministre qui consiste à éliminer la liste des suppléants. Parce que si nous regardons la liste, il n’est question que d’erreurs matérielles telles que définies par le code électoral. Donc, c’est la commission qui devait expliquer au mandataire qu’il y a une erreur matérielle pour qu’il puisse faire la rectification. Mais cela n’a pas été notifié au mandataire », argue le membre de Benno qui accompagnait le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi.



Par ailleurs, la coalition Benno Bokk Yakaar a aussi déposé un autre recours pour contester la liste des suppléants qui doit être annulée de même que celle des titulaires car, cette dernière liste, estime Me Ousmane Sèye, ne peut être annulée sans que les erreurs qui y sont faites n’emportent également la liste des suppléants de la proportionnelle. Benno estime que les seules pièces valables restent le code électoral, la constitution et le code électoral qui doivent être brandis pour justifier leurs requêtes.