Consécration individuelle : Aliou Cissé, meilleur sélectionneur, 5 joueurs dans le onze type et le Sénégal remporte le Fair Play

Le Sénégal est au sommet de la pyramide d’Afrique. Au terme de la finale de la 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football, les Lions au-delà du trophée continental ont raflé presque toutes les récompenses.

Tout d’abord, le sélectionneur Aliou Cissé est élu meilleur entraîneur de la Can. Il prend ainsi le relais de son collègue Djamel Belmadi de l’Algérie qui l’a battu en 2019.

Avec sa discipline dans le jeu, le Sénégal au-delà du trophée et la nomination d’Aliou Cissé, a été désigné l’équipe la plus Fair Play du tournoi.

Et enfin, remportant la coupe continentale, Aliou Cissé s’est vu accompagné dans le onze type du tournoi par 5 joueurs : Édouard Mendy, meilleur gardien de but, Saliou Ciss meilleur arrière gauche, Abdou Diallo meilleur axe central droit, Nampalys Mendy, meilleur milieu défensif et enfin Sadio Mané, meilleur joueur du tournoi.