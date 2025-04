Congrès de l’AFP : vers une nouvelle direction et une refondation politique

À quelques jours de son congrès ordinaire, prévu le samedi 12 avril 2025, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a tenu une conférence de presse ce mercredi 9 avril dans ses locaux, afin d’en présenter les enjeux. Près de 1 500 participants sont attendus pour cet événement marquant, placé sous le thème : « Le Sénégal à la croisée des chemins : l’AFP face à ses responsabilités historiques ».



Ce congrès pourrait entériner l’élection d’un nouveau secrétaire général, ainsi que la mise en place d’une direction collégiale, avec Moustapha Niasse comme président d’honneur. Alioune Badara Diop, porte-parole du parti, a rappelé les fondements de l’AFP, née de l’appel historique du 6 juin 1999, qui avait rassemblé des milliers de Sénégalais autour de la vision de Moustapha Niasse. Il a souligné que l’AFP s’est imposée comme la garante de l’éthique et de l’équité, piliers de la démocratie sénégalaise, tout en rappelant son rôle clé dans les alternances politiques de 2000 et 2012.



En 25 ans d’existence, l’AFP a surmonté épreuves et adversités, forgeant une résilience qui lui permet aujourd’hui de se projeter vers l’avenir. Le congrès sera l’occasion d’analyser les défis économiques, sociaux et environnementaux du Sénégal, mais aussi de redéfinir la ligne idéologique du parti. Alioune Badara Diop a insisté sur le fait que ce rendez-vous vise à perpétuer l’héritage de Moustapha Niasse, tout en lançant une dynamique de renouveau.



Avec des délégations venues de tout le territoire national et de la diaspora, ce congrès s’annonce comme un moment de débats constructifs et de rassemblement. Il marque également le début d’une mutation organisationnelle, en prévision des futurs combats politiques. L’AFP entend ainsi réaffirmer son engagement en faveur de la justice sociale, de l’intégration africaine et de la conquête démocratique du pouvoir.