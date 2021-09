Congo – Sénégal : Les Lions quittent Dakar ce dimanche, direction Brazzaville…

Le match contre le Togo déjà plié, Aliou Cissé et se Lions vont bientôt devoir se plonger dans la seconde journée de ces éliminatoires comptant pour la coupe du monde de football Qatar 2022.



Pour se faire, la délégation sénégalaise se rendra au Congo Brazzaville le dimanche 05 septembre, a fait savoir Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football.



« Le coach et son staff ont arrêté le dimanche 05 septembre, après la séance d’entrainement et vont quitter en début à mi-journée pour arriver en fin d’après-midi » soit 48h avant leur confrontation avec le Congo, prévue le mardi 07 septembre à 16h00 Gmt.



Un timing assez serré qui fait que : « On aura droit à une ou deux séances d’entrainement sur la pelouse synthétique du stade Massamba-Débat… Après le match, la délégation va s’éclater, certains retourneront directement en France. Et, d’autres reviendront avec le vol spécial Air Sénégal, à Dakar… »



Déjà premier du groupe H garce à sa victoire 2-0 contre les Éperviers et suite au match nul 1-1 entre le Congo et la Namibie, le Sénégal compte renforcer son avance face aux Diables rouges…