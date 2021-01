Congo : Le sénégalais Khassim Diagne nommé représentant spécial adjoint de la MONUSCO

Encore un autre sénégalais qui brille dans la diplomatie internationale. En effet, Khassim Diagne a été nommé Représentant Spécial Adjoint chargé de la Protection et des Opérations à la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo. M Diagne était directeur des Affaires politiques au Cabinet du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. « Il était également spécialiste des affaires politiques au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et a été membre de l'équipe conjointe ONU-UA qui a organisé la première Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs en 2004 », renseigne plusieurs médias sur le net.