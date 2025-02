Conflit en Casamance : Signature d’un accord de paix à Bissau entre le PM Sonko et le MFDC

Le gouvernement sénégalais, représenté par le Premier ministre Ousmane Sonko, et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) ont signé, ce dimanche 23 février 2025, un accord de paix à Bissau, en présence du chef de l’État guinéen, Umaro Sissoco Embaló. Cet accord vise à mettre fin aux hostilités, à assurer la démobilisation et la réinsertion des rebelles, et à relancer le processus de paix pour garantir la stabilité et le développement de la région de Casamance, en proie à des conflits depuis 1982.



Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s’est rendu à Bissau pour finaliser cet accord, avec le soutien du président Embaló. L’objectif est de garantir le dépôt des armes et de poursuivre les négociations en vue d’une paix durable et d’un développement économique dans la région de Casamance.



Selon le chef de l’État guinéen, Umaro Sissoco Embaló, qui s’est exprimé devant les médias, « c’est la deuxième fois que les parties belligérantes signent un accord à Bissau, depuis 2022, sous le régime de l’ancien président Macky Sall »