Configuration des maisons traditionnelles de Yoff Layène et Cambérène : le pourquoi de la forme en « U »…

Dans tous les villages Lébou, Yoff, Cambérène, Diamalaye, Ngor ou encore Ouakam, on retrouvait presque les mêmes architectures au sein des maisons traditionnelles. Vu de l'entrée, c'est de grandes conssessions avec en son milieu une vaste cour entourée de chambres ou d'appartements. Au fond, se trouvait la chambre du chef de maison, il s'agit du père ou de l’aîné de la famille.



C'est maison en forme de « U » comme le soutiennent les professionnels du bâtiment avaient une signification morale, philosophique, au-delà de la forme. Les anciens disent que c'était une manière pour leur guide Seydina Limamou Mahdi d’inclure des valeurs telles que la solidarité, le partage, le respect de la hiérarchie mais aussi et surtout l'unité qui est bien illustrée par le « U ».



D'après El Hadj Seydina Issa Laye Diop, un membre de la cellule de communication de la communauté Layène, cette architecture est plagiée par quelques pays occidentaux. Ces derniers qui, en visite au Sénégal, après avoir survolé et constaté les quartiers lébou, sont tombés sous le charme de ces constructions traditionnelles.



