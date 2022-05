Conférence ministérielle de l’OCDE : le président Macky Sall est le premier Chef d’État à être invité par l’instance.

Le président Macky Sall est le premier Chef d’État à être invité par la conférence ministérielle du centre de développement de l’OCDE Dev.



Il a reçu sa lettre d’invitation à l’occasion de la conférence économique Dakar 2022 qu’il a présidée, cet après-midi, au King Fahd Palace sous le thème « l’Afrique : partenaire leader. » La carte d’invitation lui, a été solennellement, remise par la directrice de l’OCDE Dev et le président du centre de développement au nom du premier ministre italien Mario Draghi.



L'OCDE accueille chaque année 1.500 événements avec quelques 140 000 délégués, réunissant des représentants de gouvernement, de parlement, d'organisations internationales, d'entreprises, de travailleurs et de la société civile pour échanger des idées, partager des expériences et progresser en matière d'action publique...