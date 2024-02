Conférence FC 25: Le candidat du Pur appelle à une mobilisation générale le lundi et mardi

Les 16 candidats regroupés sous le nom du collectif F25 ont décidé de ne pas aller répondre au dialogue initié par le chef de l'Etat Macky Sall, ce lundi 26 février 2024.



Le candidat du Pur, Aliou Mamadou Dia, Boubacar Camara, Mame Boye Diao pour ne citer que ceux-là, demandent au président Macky Sall d'organiser l'élection avant la fin de son mandat le 2 avril.



Selon Aliou Mamadou Dia, "toute autre décision n'est que dilatoire. Nous n'allons pas à ce dialogue ou concertation, et nous n'allons pas non plus envoyer un représentant. C'est ce que je voulais éclaircir. C'est notre position", martèle-t-il. Aussi," nous souhaitons que les autorités, guides religieux de ce pays parlent avec le chef de l'Etat, Macky Sall ", propose le candidat du Pur.



Les candidats validés pour la présidentielle de 2024 sonnent la mobilisation. "Lundi et mardi , au moment où il dialogue avec certains, nous nous allons dérouler notre plan d'action, jusqu'à ce qu'il organise l'élection présidentielle", fait savoir Aliou Mamadou Dia, lors de la conférence de presse du FC 25.