Condoléances : « Ameth Amar était une icône de l’économie sénégalaise » (Racine SY)

Venu se joindre à la forte délégation du secteur privé qui a effectué le déplacement chez le défunt Ameth Amar au Point E, le président du Conseil d’Administration de l’IPRES, a tenu à livrer un témoignage poignant sur le Pdg de NMA Sanders. Racine Sy qualifie le disparu d’icône de l’économie sénégalaise, un monument autour des acteurs du secteur privé sénégalais. ‘’Ameth était un homme généreux et ouvert, un exemple à suivre pour ce qu’il incarnait dans sa capacité de l’homme d’affaire sénégalais et de son expertise qui lui a permis de s’imposer non seulement au Sénégal, dans la sous région mais aussi au niveau international’’ atteste le Pca de l’IPRES. C’est avec beaucoup de douleur que la disparition de Ameth Amar est ressentie confie-t-il tout en priant pour qu’Allah l’accueil dans son paradis céleste. Racine Sy se prononçait à l’occasion de la présentation de condoléances du Conseil National du Patronat à la famille du défunt, ce 29 juillet, au Point E.