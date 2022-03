Condamné pour meurtre puis gracié, l'ancien détenu M. L. Seck a failli tuer son cousin avec un tesson de bouteille.

Devant le prétoire, le prévenu Mohamadou Lamine Seck a reconnu les faits qui lui sont reprochés. "En réalité, je ne me battais pas avec lui. Il y avait une dispute entre son frère Assane et moi et il est intervenu. En effet, Assane et moi, étions en train d'échanger des propos aigres-doux à cause d'une jeune fille, ce qui dégénéré pour se terminer en pugilat.

Sur ces entrefaites, Moussa est intervenu pour nous séparer.



Pris de colère, j'ai cassé une bouteille de coca que je lui ai asséné au cou. Je l'ai frappé par erreur", se défend-il. Le prévenu ajoute qu'il a fait 8 années de prison et qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle.



La présidente du Tribunal lui rappelle qu'à l'enquête préliminaire, le plaignant avait déclaré que vous vous battiez avec Assane et il est venu pour vous arranger. Ainsi, tu es retourné vers lui pour l'attaquer. Il répond ainsi qu'il l'a attaqué par erreur. "Je ne vais plus refaire cet acte de ma vie. Je demande pardon au tribunal", regrette-t-il.



Prenant la parole, le substitut du procureur a requis une application de la loi. Finalement, le juge après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré coupable le mis en cause avant de le condamner à 6 mois de prison dont 1 mois ferme.