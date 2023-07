Condamnation par contumace: Ousmane Sonko, bientôt rayé des listes électorales et vers une destitution à la mairie de Ziguinchor

L’étau se resserre autour de Ousmane Sonko qui vient aujourd’hui, à l’issue de son face à face avec le doyen des juges, d’être placé sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour : « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles publiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste vol à l’arraché et diffusion de fausses nouvelles».



Avec sa condamnation dans l’affaire « Sweet beauté », la participation de Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024 sera probablement compromise car, l’Etat va bientôt passer à l'action pour le rayer des listes électorales.



En effet, en se basant sur l’article 29 du code électoral, on se rend compte que Ousmane Sonko tombe sous le coup de l’alinéa 4 qui stipule que : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ceux qui sont en état de contumace ».



En effet, même s’il y a un converse autour de cette question de contumace depuis que Ousmane Sonko a été arrêté cette semaine chez lui, le maître des poursuites qui faisait face à la presse avant-hier, a réaffirmé que « la contumace n’est pas anéantie ».



Suite à cela, une procédure de destitution à la mairie de Ziguinchor va suivre. Il faut rappeler que dans cette partie du Sud du Sénégal, Ousmane Sonko avait été Installé dans ses fonctions de maire le 10 février 2022 après avoir remporté les élections municipales sous la bannière de la coalition Yewwi Askan wi.