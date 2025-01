Condamnation des gardes rapprochés de « Sam Sa Kaddù » : Taxawu Sénégal dénonce un verdict injuste et un traitement orienté…

Dans un communiqué exploité à la rédaction de Dakaractu, le mouvement Taxawu Sénégal manifeste ses regrets après le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Louis dans l’affaire des 81 personnes arrêtées lors d’affrontements politiques pendant la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre dernier.





Dans le communiqué, Taxawu Senegaal constate avec étonnement « une diligence et une célérité dont ont fait preuve les autorités judiciaires et les forces de l’ordre dans le traitement du dossier des membres de la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu ». Aussi, dénoncent Khalifa Sall et ses camarades, « il est à regretter ce temps record avec les investigations qui ont été menées, un procès organisé et un verdict injuste rendu ».





Ainsi, il s’agit pour la formation politique dirigée par le candidat malheureux à la dernière présidentielle, « d’un traitement singulier, malheureusement orienté, contraste à tous égards avec l’état d’inertie dans lequel stagne l’enquête sur l’incendie criminel de leur siège juste avant les faits malheureux à Sor ».