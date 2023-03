Condamnation de Ousmane Sonko: Mame Mbaye Niang et ses avocats interjettent appel

Le feuilleton judiciaire sur l’affaire des 29 milliards du PRODAC opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko et qui s’est soldée par une condamnation de ce dernier est loin de connaître son épilogue. En effet, le ministre du tourisme et des loisirs au cours d’une conférence de presse cet après-midi a annoncé que l’affaire n’est pas encore vidée car, il envisage faire appel avec ses avocats .



En effet, les 200 millions en guise de dommages et intérêts ne sont pas suffisants pour réparer le préjudice. « Mes avocats et moi estimons que c’est insuffisant. Il m’a accusé d’avoir détourné 29 milliards. Il n’a qu’à trouver le maximum. Et je précise qu’aucun franc ne me reviendra. Ma famille ne verra pas également cet argent. Je vais séparer en deux cette somme pour les Daaras et les victimes tout au long de ce procès » estime le ministre Mame Mbaye Niang.